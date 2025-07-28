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В РФ рассчитывают на реакцию FIE после скандала на чемпионате мира по фехтованию в Грузии

Свищев рассчитывает на реакцию FIE после скандала на ЧМ по фехтованию в Тбилиси
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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил надежду РИА Новости, что Международная федерация фехтования (FIE) отреагирует на скандал на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил», — отметил он.

Свищев добавил, что подобная акция к спорту никакого отношения не имеет. В действиях провокаторов прослеживается украинский след, а, возможно, и других стран, отметил депутат.

27 июля в Тбилиси группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, где располагаются российские фехтовальщики, приехавшие на чемпионат мира. Акция прошла у Дворца спорта, где проводится чемпионат мира с участием российских спортсменов в нейтральном статусе. Несколько десятков активистов держали баннеры, часть которых содержала оскорбительные призывы. Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.

Позже секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси заявила о неприемлемости сожжения российского флага во время акции протеста.

Ранее неизвестные взорвали петарды рядом с отелем с российскими фехтовальщиками.

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