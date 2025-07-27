Неизвестные взорвали петарды рядом с отелем с российскими фехтовальщиками

В Тбилиси взорвали петарды рядом с отелем с российскими фехтовальщиками

Неизвестные помешали выспаться российским фехтовальщикам перед финальным днем чемпионата мира в Тбилиси. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

По его словам, в пятом часу утра неизвестные взорвали петарды под окнами гостиницы, где проживает российская делегация, из-за чего некоторые атлеты могли выступить хуже ожидаемого.

«Ненормальная ситуация, а потом еще эти пикеты перед залом и отелем. Но служба безопасности вместе с полицией работают. Об этом знали, к такому готовились. Все предотвратили, сейчас этого уже нет», — заявил Мамедов.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее в МОК раскрыли процесс допуска россиян на ОИ-2026.