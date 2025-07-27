В Тбилиси у гостиницы российских фехтовальщиков сожгли российский флаг

В Тбилиси около гостиницы российских фехтовальщиков сожгли флаг России

В Тбилиси группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, где располагаются российские фехтовальщики, приехавшие на чемпионат мира, передает «ТВ Пирвели».

Митингующие держат в руках грузинские и украинские флаги и плакаты с антироссийскими лозунгами. На месте событий дежурят полицейские.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

27 июля стало известно о том, что украинские фехтовальщики готовят акцию протеста против россиян.

Ранее неизвестные взорвали петарды рядом с отелем с российскими фехтовальщиками.