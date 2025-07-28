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Секция интересов РФ осудила сожжение флага РФ на протесте в Тбилиси

Секция интересов РФ назвала русофобией сожжение флага России в Тбилиси
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Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси заявила о неприемлемости сожжения российского флага во время акции протеста. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Цель провокационных действий — использование антироссийской повестки для мобилизации радикальных сил и подрыва престижа Тбилиси как принимающей стороны», — говорится в заявлении.

27 июля в Тбилиси группа активистов сожгла флаг России у гостиницы, где располагаются российские фехтовальщики, приехавшие на чемпионат мира. Акция прошла у Дворца спорта, где проводится чемпионат мира с участием российских спортсменов в нейтральном статусе. Несколько десятков активистов держали баннеры, часть которых содержала оскорбительные призывы. Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.

18 мая произошел похожий инцидент. Участники акции протеста против закона об иноагентах в Грузии сожгли российский флаг.

Ранее неизвестные взорвали петарды рядом с отелем с российскими фехтовальщиками.

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