Соединенные Штаты могут вывести треть своих войск из Европы

Politico: США рассматривают вариант сократить численность войск в Европе на 30%

Соединенные Штаты могут сократить численность своих войск в Европе на 30%. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

«Один чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил газете Politico, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30%», — говорится в сообщении издания.

До этого лидер Христианских демократов (ХДС/ХCC) в бундестаге Йенс Шпан заявлял, что американские войска могут «в кратчайшие сроки» покинуть Европу, у европейцев нет гарантий, что они останутся.

В этой связи Шпан заявил о необходимости обеспечить «американское сдерживание» для Германии.

3 июля портал Euractiv сообщал, что европейские страны НАТО начали готовиться к возможному сокращению численности американских войск на континенте.

Ранее в Госдуме заявили, что США не будут обманывать Россию с поставками оружия Украине.