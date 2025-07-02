В Госдуме считают, что США не будут обманывать Россию с поставками оружия Украине

Издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп «поставил на паузу» поставки некоторых боеприпасов Украине на несколько месяцев. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что даже без иностранной помощи украинские войска продержатся пять-шесть месяцев.

«Данных нашей спутниковой группировки, поверьте, вполне достаточно для того, чтобы контролировать, как и сколько грузов идет в сторону Украины. Тем более что таких хабов всего два — через польский Жешув или из Румынии морем в одесские порты. Соединенным Штатам нет смысла обманывать, особенно в такой ситуации, когда вранье так легко раскрыть», — сказал депутат.

Журавлев заявил, что приостановка поставки боеприпасов ставит Украину в «весьма сложное» положение.

«Но не следует забывать, что свое оружие не прекратила ввозить Европа, а это примерно половина от всех нужд ВСУ. Кроме того, и сама Украина все еще достаточно сильна, чтобы какое-то время, месяцев пять или шесть, продержаться в одиночку, без всякой посторонней помощи. Страна и так настолько нашпигована западной военной техникой, что ее пока предостаточно», — сказал он.

До этого газета NYT сообщила, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки Украине некоторых ЗРК, высокоточных бомб и ракет под предлогом того, что запасы американского оружия «слишком малы». Издание подчеркивает, это «критически важное оружие» для Украины спустя три года с начала российской военной операции.

Ранее на Украине назвали «болезненным» решение США приостановить поставки оружия.