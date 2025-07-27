Украинский депутат Жемилев поддержал закон о НАБУ, чтобы не допустить мир с РФ

Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев объяснил свою поддержку закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) тем, что орган контролирует президент США Дональд Трамп, который хочет надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам парламентария, антикоррупционные дела могут использовать для геополитического давления.

Джемилев подчеркнул, что украинская сторона должна продолжить воевать за Крым.

До этого украинский политолог Николай Давыдюк заявил, что члены Национального антикоррупционного бюро Украины располагают показаниями против совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее стало известно, что Зеленский запер послов G7 на время подписания закона о НАБУ.