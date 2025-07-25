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«Полная жесть»: в Раде возмутились решением Зеленского запереть послов G7

Депутат Гончаренко: Зеленский запер послов G7 на время подписания закона о НАБУ
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Jose Luis Magana/AP

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко возмутился в своем Telegram-канале из-за решения украинского президента Владимира Зеленского запереть в отдельном помещении западных послов и лишить их связи.

Украинский парламентарий пояснил, что послы G7 были заперты на время принятия закона, который лишил независимости национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

«Во время подписания Зеленским закона о ликвидации НАБУ и САП прибывших в Киев послов G7 на два часа закрыли в комнате без телефонов и связи... Разумеется, это полная жесть», — говорится в публикации.

Гончаренко также рассказал, что дипломаты расценили такое решение как попытку заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона.

Подобным поведением Зеленский демонстрирует его понимание, насколько негативной будет реакция западных партнеров Киева, но решил рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов, резюмировал украинский депутат.

До этого сообщалось, что Киев может лишиться западной поддержки, а также навлечь на себя гнев Евросоюза, что поставит под угрозу процесс евроинтеграции и может спровоцировать введение санкций. Причиной для этого является борьба украинской власти с НАБУ и САП — антикоррупционными органами, которые в 2015 году были созданы под давлением Запада.

21 июля СБУ провела в их офисах обыски, а 22-го Верховная рада одобрила законопроект об ограничении полномочий органов. Закон уже подписал Зеленский, который объяснил такую меру необходимостью очистки НАБУ и САП от российского влияния. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому предрекли крах его режима из-за протестов на Украине.

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