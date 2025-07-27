Стало известно, что в СПбГМТУ подарили Путину

Во время визита в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) президент России Владимир Путин получил в подарок титановую модель ракеты «‎Ангара». Об этом пишет РИА Новости.

«‎Главе государства вручили алый бархатный футляр, в котором установлена выполненная из титана масштабированная модель взлетающей вверх ракеты. Из пяти двигателей на шестиугольную плакетку вырываются литые клубы дыма», — сказано в материале.

Уточняется, что основа модели украшена эмблемами научных учреждений и «‎Роскосмоса».

Президент посетил образовательное учреждение в День Военно-Морского Флота. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что в этом высшем учебном заведении готовят высокотехнологичные кадры, работающие над созданием новых установок и технологий, которые используются в судостроении.

27 июля Путин в обращении к участникам оперативных учений «Июльский шторм» заявил, что День ВМФ важен не только для флота, но и для страны в целом. Путин также подчеркнул, что отмечать праздник в боевой рабочей обстановке в современных условиях — правильно.

Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.