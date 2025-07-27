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Песков рассказал о планах Путина в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Песков: Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин 27 июля, в День Военно-Морского Флота, посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этом высшем учебном заведении готовят высокотехнологичные кадры, работающие над созданием новых установок и технологий, которые используются в судостроении.

По словам Пескова, Путин планирует осмотреть в университете новый спортивный объект, а также ознакомиться с наработками молодежного конструкторского бюро. Российского лидера будут сопровождать помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, министр науки и высшего образования России Николай Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Песков заявил, что Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ.

Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.

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