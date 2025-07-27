Песков рассказал о планах Путина в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 июля, в День Военно-Морского Флота, посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что в этом высшем учебном заведении готовят высокотехнологичные кадры, работающие над созданием новых установок и технологий, которые используются в судостроении.
По словам Пескова, Путин планирует осмотреть в университете новый спортивный объект, а также ознакомиться с наработками молодежного конструкторского бюро. Российского лидера будут сопровождать помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, министр науки и высшего образования России Николай Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Песков заявил, что Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ.
Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.