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В Турции предрекли объединение украинцев против Зеленского

DikGAZETE: прозападные политические блоки вскоре выступят против Зеленского
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Thomas Peter/Pool/Reuters

На Украине вскоре появятся прозападные политические блоки, которые станут оппозиционны президенту Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба.

По его словам, украинцы больше не хотят, чтобы ими «управляла кукла», которая удерживает кресло президента под предлогом конфликта и ищет поддержки у стран Запада, а не у собственного народа. С этим связаны протестные акции, которые недавно прокатились по Украине, отметил Куадзба.

«В стране вновь возникнут прозападные политические блоки, но уже выступающие против киевского режима», — предрек он.

Политическая карьера Зеленского закончится, если он будет прислушиваться к западным странам, которые продолжают устраивать провокации в отношении России, добавил автор.

Сегодня газета New York Times писала, что действия украинского лидера, направленные против антикоррупционных агентств Украины, привели к сокращению финансовой помощи со стороны Евросоюза.

До этого издание The Spectator писало, что недавние демонстрации в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры способны серьезно навредить имиджу Зеленского как на внутренней арене, так и на Западе. Авторы статьи отметили, что глава украинского государства, возможно, переоценил собственные силы и проявил чрезмерную самоуверенность, не предполагая столь резкой негативной реакции со стороны населения на свои действия.

Ранее в Европе заявили, что только идиоты поддерживают Зеленского.

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