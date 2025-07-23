Аналитик Малинен: лишь идиоты поддерживают Зеленского после закона о НАБУ и САП

Нужно быть полным идиотом, чтобы поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского после ограничений независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«После этого нужно быть полным идиотом или полностью коррумпированным человеком, чтобы поддерживать режим Владимира Зеленского», — подчеркнул он.

В отличие от Украины, отметил Малинен, власти России не жертвуют своим населением ради собственного обогащения.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю НАБУ и САП. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

На этом фоне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина сама себе создала препятствие на пути в ЕС, препятствуя работе НАБУ и САП.

Ранее Зеленского предупредили, что Киев может проиграть в конфликте по одной причине.