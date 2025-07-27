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Трамп рассказал о торговой сделке США с Китаем

Трамп: США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем
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Global Look Press

Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что только что Вашингтон заключил соглашение с Японией, и очень близок к сделке с Китаем.

Трамп утверждает, что США уже достигли определенных договоренностей с КНР, но будут наблюдать, как все будет развиваться дальше.

Накануне Трамп заявил, что шансы на заключение торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами составляют 50%.

До этого Bloomberg писал, что Евросоюз планирует ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму $117 млрд, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины.

По словам источников агентства, в случае введения пошлин американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, «столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%».

Ранее США заключили с Японией сделку на продажу товаров и оружия.

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