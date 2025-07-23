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Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США

Bloomberg: ЕС хочет ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму $117 млрд
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Global Look Press

Евросоюз (ЕС) планирует ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму $117 млрд, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, в случае введения пошлин американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, «столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%».

Если ЕС не удастся договориться с Вашингтоном, то ответные меры должны будут вступить в силу уже в августе.

23 июля газета Financial Times писала, что Германия и Франция готовят «жесткие меры» против США. По информации издания, речь идет о подготовке санкций со стороны Евросоюза в случае, если США пойдут на компромисс по торговым пошлинам.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщало, что Евросоюз готов заключить с США невыгодную сделку по пошлинам, чтобы «выйти из тупика».

Переговорщики Евросоюза и США готовятся к очередной неделе интенсивных переговоров, стремясь заключить торговое соглашение к 1 августа — сроку, после которого президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС.

Ранее глава Минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ.

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