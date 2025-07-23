США заключили с Японией сделку на продажу товаров и оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и военную технику на миллиарды долларов.

«Они (руководство Японии. — «Газета.Ru») также согласились купить товаров и военной техники на миллиарды долларов и передать нам 90% от 550 млрд долларов, и даже больше», — написал он.

По словам американского лидера, Токио, в свою очередь, впервые впустила американские компании на свой рынок автомобилей, сельхозпродукции и риса.

Трамп также сообщил, что в соответствии со сделкой Япония инвестирует $550 млрд в американскую экономику, которая получит 90% прибыли. Кроме того, США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты. При этом пошлина в 15% будет зеркальной.

До этого в МИД РФ заявили, что участие Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США Resolute Force Pacific представляет угрозу безопасности России и вызовет контрмеры. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва считает подобную деятельность «безответственной».

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