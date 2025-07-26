Американский президент прокомментировал торговую сделку между ЕС и США

Трамп: шансы на заключение США и ЕС сделки по торговле составляют 50%

Американский президент США Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами составляют 50%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, он намерен обсудить торговое соглашение между США и ЕС с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен 27 июля в Шотландии.

«Я думаю, с Евросоюзом у нас хорошие шансы — 50 на 50. Это много», — поделился американский президент.

Он добавил, что достижении договоренности между ЕС и США по торговле есть спорные моменты — возможно, около 20 спорных моментов.

До этого Bloomberg писал, что Евросоюз планирует ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму $117 млрд, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины.

По словам источников агентства, в случае введения пошлин американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, «столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Трампа касательно 30%».

Ранее глава Минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ.