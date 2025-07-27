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Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все задачи

Путин: ВМФ РФ героически исполняет все возложенные задачи
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Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что морская пехота России героически исполняет все возложенные на нее задачи. Об этом пишет РИА Новости.

«Ребята работают отлично, морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются», сказал Путин в ход общения с военными на фрегате «‎Адмирал Григорович».

На встрече российский лидер поблагодарил моряков фрегата за отражение атак беспилотников на Ленинградскую область. Фрегат в течение 20 месяцев выполнял боевое задание в Средиземном море и накануне прибыл в Кронштадт для технических работ. Путин отметил, что корабль после прибытия сразу начал выполнять другие боевые задачи.

Главный военно-морской парад в День ВМФ России в Петербурге отменили из соображений безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Это произошло впервые с 2017 года. И хотя об отмене было известно заранее, в день празднования Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников, не обошлось без пострадавших. На фоне отражения ударов БПЛА в аэропорту Пулково вводили ограничения, задержки коснулись более сотни авиарейсов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленобласти произошел пожар после атаки дронов.

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