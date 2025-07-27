Путин поблагодарил моряков фрегата «Адмирал Григорович» за отражение атак БПЛА

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил моряков фрегата «Адмирал Григорович» за отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ленинградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня лидер страны посетил этот фрегат, где побеседовал с боевым расчетом судна.

«Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу. Моряки пришли и в День Военно-Морского флота провели такую значимую боевую работу.., прямо из Кронштадта работали», — сказал Путин.

Он поздравил моряков с профессиональным праздником.

Фрегат в течение 20 месяцев выполнял боевое задание в Средиземном море и накануне прибыл в Кронштадт для технических работ.

Путин отметил, что корабль после прибытия сразу начал выполнять другие боевые задачи.

«Сегодня ночью, в том числе, отражали атаку беспилотников противника... Отработали. Молодцы, спасибо вам», — сказал глава государства.

Главный военно-морской парад в День ВМФ России в Петербурге отменили из соображений безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Это произошло впервые с 2017 года. И хотя об отмене было известно заранее, в день празднования Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников, не обошлось без пострадавших. На фоне отражения ударов БПЛА в аэропорту Пулково вводили ограничения, задержки коснулись более сотни авиарейсов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ленобласти произошел пожар после атаки дронов.