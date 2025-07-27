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В США заявили о готовности Трампа вести переговоры даже после введения новых пошлин

Латник: Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин 1 августа
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп готов вести торговые переговоры даже после 1 августа, когда будут введены новые пошлины. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник в интервью Fox News.

«Разумеется, что и после первого августа люди смогут обращаться к президенту Трампу - он всегда готов выслушать. Президент определенно готов к переговорам, особенно с крупнейшими экономиками», — сказал Латник.

По его словам, до 1 августа глава Белого дома проведет «множество разговоров» по поводу пошлин, однако смогут ли они его удовлетворить — это уже другой вопрос.

12 июля Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на товары из Евросоюза. По его словам, если власти стран Европы дадут зеркальный ответ, США прибавят «это число» к своим тарифам.

Комментируя решение американского президента, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовил контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары из стран объединения, однако на данном этапе не будет их применять, пытаясь уладить вопрос через переговоры. Она намерена встретиться с Трампом 27 июля во время его пребывания с частным визитом в Шотландии.

По данным Politico, в Брюсселе не рассчитывают, что встреча Трампа с фон дер Ляйен позволит Евросоюзу избежать жесткого повышения американских пошлин с 1 августа.

Ранее эксперты оценили возможный ущерб для ЕС от новых пошлин США.

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