Эксперты оценили риски новых пошлин США для ЕС в $100 млрд

Соединенные Штаты с 1 августа вводят 30% пошлины на товары из Евросоюза, что, по оценкам экономистов, может нанести ущерб европейской экономике до $100 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и официальные документы Министерства торговли США.

В перечень мер войдут дополнительные секторальные пошлины: 25% на автомобили и автозапчасти, 50% на сталь и алюминий. Также планируется расширение сборов на медь (50%), фармацевтические препараты и полупроводники. Глава Минторга США Роберт Латхигер подтвердил отсутствие планов по отсрочке вступления новых правил в силу.

«Европейский Союз может потерять 0,6% ВВП. Экспорт в США сократится минимум на 25%, особенно в автомобильной промышленности и фармацевтике», — заявил ведущий экономист Владимир Седалищев из РАНХиГС.

Со стороны ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность к переговорам, но предупредила о возможных контрмерах. Министр финансов Франции Эрик Ломбар подчеркнул необходимость «сбалансированного соглашения», отметив, что Брюссель оставляет за собой право на ответные действия. По данным источников, пошлины уже затрагивают 70% европейского экспорта в США.

Эксперт Намер Ради («Опора России») охарактеризовал ситуацию как «вынужденную паузу под давлением, а не взаимный компромисс». Его коллега Дмитрий Матюшенков из Центра развития законодательства добавил, что такие меры могут усилить инфляционное давление в самих США из-за роста себестоимости производства.

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