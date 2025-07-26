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Поведение Трампа заставило Евросоюз беспокоиться

Politico узнало об обеспокоенности в Eвросоюзе из-за непредсказуемости Трампа
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Global Look Press

Предстоящая встреча главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии свидетельствует о том, что стороны приближаются к заключению торговой сделки, однако европейские дипломаты призывают дождаться официального подписания соглашения. Об этом сообщает Politico.

Один из собеседников издания отметил, что «все довольно напряжены».

Отмечается, что обеспокоенность дипломатов относительно предстоящей сделки связана с modus operandi (образом действия) Трампа в торговых вопросах. Американский лидер предпочитает иметь дело с иностранными коллегами один на один, поскольку так проще добиться от них уступок. В случае с ЕС это «работает не так хорошо», говорится в статье.

В Брюсселе не рассчитывают, что встреча Трампа с фон дер Ляйен позволит Евросоюзу избежать жесткого повышения американских пошлин с 1 августа.

Трамп прибыл в Шотландию с частным визитом с 25 по 29 июля. В ходе поездки он посетил два своих гольф-клуба и открыл третий, названный в честь его матери Мэри Энн Маклауд Трамп.

Ранее Трамп рассказал, что погубит Европу.

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