Эрдоган приветствовал намерение Макрона признать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном приветствовал намерение Франции признать Палестину государством. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Эрдоган поздравил Макрона с принятым решением. Главы государств также обсудили ситуацию в Газе.

По словам Эрдогана, гуманитарная обстановка в секторе ухудшилась, поэтому срочно необходимо выработать решение проблемы.

24 июля Макрон заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X написал, что американские власти решительно отвергают решение Франции признать Палестину.

Ранее Минюст Израиля назвал решение Макрона признать Палестину черным пятном в истории Франции.