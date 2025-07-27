Володин заявил, что от достижения целей СВО зависит мир на планете

Будущее России и в целом мир на планете зависят от достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

Он отметил, что для Российской Федерации крайне важна победа в СВО. По словам политика, это возможность иметь будущее не только РФ, но и других стран.

«Потому что только многополярный мир, построение справедливого мироустройства обеспечит возможность развития самостоятельного государства», — добавил он.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что у России достаточно сил и средств, чтобы завершить украинский конфликт с нужным для себя результатом. По его словам, этот результат — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российской Федерации.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.