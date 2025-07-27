В ООН высказались о строительстве палестинского государства

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что всемирная организация готова поддержать палестинцев в строительстве их государства. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы готовы поддержать палестинцев в государственном строительстве, в центре которого находятся права человека и верховенство закона», — отметил Тюрк.

Он добавил, что в нужное время программы поддержки палестинцев станут «важным средством, открывающим путь к привлечению к ответственности и возмещению ущерба».

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти республики планируют официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. Как сказал глава государства, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий в секторе Газа и оказании помощи мирным жителям.

Комментируя решение Франции, государственный секретарь США Марко Рубио назвал его «безрассудным». По его словам, Вашингтон решительно отвергает план Парижа, который якобы будет служить пропаганде палестинского движения ХАМАС и отбросит мир назад.

Ранее в Израиле пообещали не дать появиться Государству Палестина.