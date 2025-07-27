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Американские СМИ рассказали о «зловещем послании» Путина

NI: слова Путина о подлодках «Ясень-М» стали зловещим посланием для США
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Михаил Метцель/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о подлодках «Ясень-М» — это зловещее послание для США. Об этом пишет National Interest.

«Еще более зловеще для США то, что в следующем году ВМФ РФ может приобрести еще больше высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске 24 июля Путин призвал к продолжению серийного производства «Ясеней-М»», — отмечается в публикации.

Издание напомнило, что глава российского государства заявил, что такие подлодки являются основой ударного потенциала сил общего назначения ВМФ, они «оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики».

24 июля Владимир Путин в ходе поездки в Северодвинск посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным крейсером «Князь Пожарский».

До этого польское издание CHIP писало, что подводный крейсер может изменить баланс сил на международной арене. По словам автора статьи, «россияне пополнят флот кораблем, вооружение которого потрясет мир».

Ранее генерал США оценил боеспособность российского флота в Черном море.

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