Трампа-младшего включили в список вероятных кандидатов в президенты США

Hill: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты США от республиканцев

Сын действующего главы Белого дома Дональд Трамп — младший может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2028 году. Об этом пишет американское издание The Hill.

«Старший сын Трампа, Дональд Трамп — младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома», — говорится в публикации.

В число вероятных кандидатов также вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора: Рон ДеСантис (Флорида), Гленн Янгкин (Вирджиния) и Брайан Кемп (Джорджия).

30 марта Дональд Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

При этом в конституции США существует запрет на переизбрание более чем на два срока, установленный 22-й поправкой. Однако многие эксперты указывают на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.