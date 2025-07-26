Слуцкий заявил о попытках Запада по подрыву переговоров по Украине

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие западноевропейские политики стремятся подорвать переговорный процесс в Стамбуле, путем нагнетания темы «российской угрозы». Своим мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, лидеры западных стран активно способствуют эскалации украинского конфликта, что, по его мнению, направлено на срыв мирных инициатив в формате «Стамбул-2».

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщила, что штаб-квартира «коалиции желающих», созданная для оказания помощи Украине, будет располагаться в Париже и управляться генералом высокого ранга. Планируется, что через год штаб-квартира будет перенесена в Лондон. В заявлении отмечается, что речь идет о «многонациональном оперативном штабе в Париже», который будет находиться под совместным управлением Великобритании и Франции.

Ранее президент Франции назвал число стран «коалиции желающих».