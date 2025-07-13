Президент Франции назвал число стран «коалиции желающих»

В так называемой коалиции желающих для помощи Украине участвует уже 30 государств. Об этом в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Выступая с ежегодным обращением к Вооруженным силам Франции накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, Макрон отметил, что созданная в феврале нынешнего года коалиция сегодня насчитывает 30 стран. Глава государства подчеркнул, что генеральный штаб коалиции находится во французской столице.

11 июля Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом.

На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. В дальнейшем на основе этого контингента планируется создание армейского корпуса международной коалиции из более чем 30 стран для поддержания безопасности Украины. Миссия коалиции будет заключаться в патрулировании воздушного и морского пространства, а также помощи в восстановлении украинской армии.

Ранее во Франции сочли, что Путин считает страну «главным врагом» в Европе.