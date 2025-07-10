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Назван город, где откроют штаб-квартиру «коалиции желающих» по Украине

«Коалиция желающих» по Украине откроет штаб-квартиру в Париже
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Kay Nietfeld/Global Look Press

Штаб-квартира «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине будет находиться в Париже под управлением генерала высокого ранга, а спустя год переместится в Лондон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как отмечается в заявлении, речь идет о «многонациональном оперативном штабе в Париже», который будет находиться под управлением Великобритании и Франции».

Планируется, что этот штаб возглавит «трехзвездный генерал», в чьи функции управления войдет контроль за «всеми тактическими и оперативными мероприятиями».

«Штаб-квартира, которая через первые 12 месяцев переместится в Лондон, позволит партнерам гибко привлекать силы и развертывать военные подразделения для разных направлений операций», — сказано в коммюнике.

Еще одно представительство, на уровне двухзвездного генерала, планируется открыть в Киеве, указано в документе.

10 июля газета Financial Times писала, что Великобритания и Франция впервые начнут координировать «использование ядерного оружия» якобы из-за российской угрозы.

В этот же день стало известно, что Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте.

Ранее Лондон и Париж призвали сочетать жесткость и диалог в отношениях с Россией.

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