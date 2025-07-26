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Глава МИД Турции надеется, что в Стамбуле встретятся лидеры РФ, США и Украины

Фидан выразил надежду, что в Стамбуле встретятся лидеры России, США и Украины
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на то, что в ближайшем будущем в Стамбуле состоится встреча между лидерами Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера под руководством нашего президента», — заявил дипломат на пресс-конференции в Стамбуле.

До этого министр иностранных дел заявил, что Анкара надеется увидеть «свет в конце тоннеля» в процессе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Он отметил, что российские и украинские делегации, принимающие участие в переговорах в Стамбуле, демонстрируют стремление к достижению компромисса, что, по мнению турецкого министра, может создать условия для нахождения предварительного решения конфликта в ближайшем будущем. Фидан также подчеркнул, что российско-украинский конфликт оказывает серьезное влияние на региональную и глобальную обстановку.

Ранее Эрдоган сообщил о планах устроить встречу Трампа и Путина в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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