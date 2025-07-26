Администрация президента Украины Владимира Зеленского пытается дискредитировать при помощи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжающиеся на Украине антикоррупционные митинги. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, к такому выводу специалисты пришли путем анализа публикаций офиса в социальных сетях.

«К примеру, люди зазывают митингующих в ряды ВСУ: один из посетителей барбершопов сфотографировался с плакатом, призывающим приехать на границу Днепропетровской области для участия в боях», — говорится в сообщении.

Митинги с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 июля глава государства внес на рассмотрение в парламент законопроект, отменяющий изменения. Накануне вечером Зеленский сообщил, что «услышал общественное мнение».

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