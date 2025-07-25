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Эксперт рассказал, к чему приведут протесты на Украине

Политолог Безпалько: международные силы подпитывают протесты на Украине
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Thomas Peter/Reuters

Продолжающиеся на Украине протесты могут подпитываться Западом, поскольку он контролирует антикоррупционные органы страны, однако митинги не приведут к отставке украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил политолог Богдан Безпалько.

«НАБУ было создано при поддержке Международного валютного фонда. Может быть, есть небольшая подпитка от международных агентств и сил, которые всегда стремились управлять Украиной извне», — подчеркнул он.

По словам эксперта, протесты на Украине едва ли приведут к «изменениям радикального характера», однако Зеленский «сдал назад» по вопросу проверки на полиграфе работников НАБУ.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика власти и даже легендарные скакания на Майдане.

Всплеск народного негодования произошел, как ни странно, не из-за очередного варварского акта «бусификации», громкого провала на фронте или чего-то в таком духе. Протесты с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в ООН высказались о законе в отношении антикоррупционных органов на Украине.

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