СМИ узнали о сомнениях и недоверии в ЕС накануне встречи фон дер Ляйен и Трампа

Дипломаты в ЕСнапряжены перед встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом из-за его склонности менять решение в последний момент. Об этом пишет Politico.

Как уточняет издание, до обнародования официального соглашения по тарифам, европейские дипломаты на него не рассчитывают.

«Это связано с тем, что modus operandi (с лат. «образ действия») президента, когда речь заходит о торговых соглашениях, ясен: он хочет вести дела один на один с европейскими лидерами, прибегая к выкручиванию рук на высшем уровне, чтобы попытаться добиться окончательных уступок», — говорится в статье.

Согласно материалу, с 27 членами Евросоюза, которые решают вопрос коллегиально, такой подход не очень хорошо работает. По словам одного из источников газеты, пока все не согласовано, «не согласовано ничего». Другой добавил, что все «довольно напряжены» в связи со сложившейся ситуацией.

12 июля Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на товары из ЕС. По его словам, если власти стран Европы дадут зеркальный ответ, США прибавят «это число» к своим тарифам. Комментируя решение американского президента, фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовил контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары из стран объединения, однако на данном этапе не будет их применять, пытаясь уладить вопрос через переговоры. Она намерена встретиться с Трампом 27 июля во время его пребывания с частным визитом в Шотландии.

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