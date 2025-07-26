Unherd: Россия не будет сотрудничать с Зеленским из-за лишения полномочий НАБУ

Россия не станет сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его действий против антикоррупционных организаций на Украине. Об этом сообщает британское издание Unherd.

Автор статьи отмечает, что российская сторона может отказаться от сотрудничества с Зеленским, будучи неуверенной в том, что любое соглашение, достигнутое с политиком, будет соблюдаться им.

Зеленский, стремясь упрочить свою политическую власть на Украине, поставил под угрозу свою легитимность, продолжил обозреватель.

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле состоялся 23 июля. Стороны договорились о новом обмене военнопленными, а также о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых.

Глава российской делегации Владимир Мединский также выразил надежду на продолжение контактов между Москвой и Киевом не только на уровне делегаций. Москва во время переговоров предложила украинской стороне создать три рабочие группы по разрешению конфликта; представители Украины обещали рассмотреть эту инициативу.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивших независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение» после того, после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский аналитик назвал опасность для Украины на фоне борьбы Зеленского с НАБУ.