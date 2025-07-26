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СМИ рассказали, почему Зеленский изменил свое решение по закону о НАБУ

Junge Welt: Зеленский пересмотрел решение по закону о НАБУ под давлением ЕС
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский изменил свое решение по закону об отмене самостоятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) из-за давления со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Junge Welt.

По информации журналистов, недовольные новым законом люди обратились за помощью к Брюсселю. В результате Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение, так как Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходима финансовая поддержка от ЕС.

22 июля украинский лидер подписал закон, передающий НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру в подчинение генеральному прокурору. В ведомствах заявили, что этот шаг фактически лишил их независимости.

На этом фоне на Украине начались первые антиправительственные протесты с начала вооруженного конфликта с Россией. Более того, решение Зеленского осудили в европейских странах и США.

24 июля глава государства внес на рассмотрение в парламент законопроект, отменяющий изменения. Накануне вечером Зеленский сообщил, что «услышал общественное мнение».

Ранее в ООН высказались о законе, касающемся антикоррупционных органов на Украине.

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