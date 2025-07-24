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В ООН высказались о законе в отношении антикоррупционных органов на Украине

Офис генсека ООН поддерживает эффективную борьбу с коррупцией всех правительств
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Thomas Peter/Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН), комментируя новый антикоррупционный закон на Украине, заявила о поддержке эффективной борьбы с коррупцией во всех странах. Об этом сообщил РИА Новости заместитель представителя генсека Всемирной Организации Фархан Хак.

«Мы не комментируем внутренние проблемы, но, безусловно, мы хотим, чтобы все правительства предприняли шаги для обеспечения того, чтобы они могли эффективно бороться с коррупцией», — заявил он в ходе брифинга.

По словам Хака, в офисе генерального секретаря Антониу Гутерриша осведомлены о ситуации с протестами на Украине.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали речевки «майдана» 2014 года.

Ранее Украину предупредили, что помощь Запада может «иссякнуть».

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