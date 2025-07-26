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В Турции заявили, что Россия и Украина договорились о встрече президентов

Глава МИД Турции Фидан: РФ и Украина договорились о встрече Путина и Зеленского
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Российская и украинская стороны достигли договоренности в вопросе проведения встречи президентов двух стран в Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.

«Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль», — заявил он.

Фидан добавил, что турецкая сторона продолжает обсуждать этот вопрос взвешенно и наблюдает готовность к встрече. Он выразил уверенность, что если Турция будет продолжать в том же духе, то появится решение. Глава МИД подчеркнул, что работает над созданием условий для переговорного процесса.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться через два-три месяца.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна стать завершающим этапом в урегулировании конфликта и зафиксировать достигнутые договоренности между сторонами.

Ранее Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным.

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