Захарова заявила, что НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля Киева со стороны Запада.

» <...> Это рычаги управления Банковой, Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что никакой реальной или «квази» борьбы с коррупцией на Украине нет.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский аналитик назвал опасность для Украины на фоне борьбы Зеленского с НАБУ.