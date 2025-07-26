Захарова высказалась о борьбе с коррупцией на Украине

Захарова: никакой даже квазиборьбы с коррупцией на Украине не происходит

Никакой даже квазиборьбы с коррупцией на Украине не происходит. Об этом в ходе Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи для представителей госуправления заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Так она отреагировала на происходящие на Украине протесты против давления властей на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

«Никакой реальной или даже квазипохожей, приближающейся к настоящей борьбе с коррупцией, никакой подобный процесс на Украине не происходил и не происходит», — заявила Захарова.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя отказываться от борьбы с коррупцией на фоне проблем, возникших из-за закона о НАБУ и САП. По его словам, «худшее», что может сделать украинский лидер — отказаться от борьбы. Он добавил, что украинцы на данный момент ведут борьбу за честное европейское государство.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцы снова вышли на акции протеста против закона об ограничении прав НАБУ и САП.