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В Польше предостерегли Зеленского от «худшего решения»

Глава МИД Польши Сикорский призвал Зеленского не прекращать борьбу с коррупцией
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Suzanne Plunkett/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя отказываться от борьбы с коррупцией на фоне проблем, возникших из-за закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Polsat, цитату из которого польское МИД опубликовало на своей странице в соцсети X.

«Мы передали президенту Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией», — заявил он.

Сикорский добавил, что украинцы на данный момент ведут борьбу за честное европейское государство.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что решение украинского лидера начать борьбу с НАБУ может лишить страну финансирования Запада. Он отметил, что соответствующее решение Зеленского облегчает коррупцию в стране.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцы снова вышли на акции протеста против закона об ограничении прав НАБУ и САП.

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