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Трамп остался недовлен ветряками у своих полей для гольфа в Шотландии

Bloomberg: Трамп пожаловался премьеру Великобритании на ветряные электростанции
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Peter Morrison/AP

Президент США Дональд Трамп остался недоволен ветряными электростанциями рядом со своими полями для гольфа в Шотландии. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, об этом Трамп заявил министру Великобритании Киру Стармеру во время своего визита.

«Вы летите и видите повсюду эти ветряки — они уродуют прекрасные поля и долины ... А если они в океане — портят моря. Остановите ветряки», — поделился Трамп.

До этого Bloomberg сообщал, что поездка президента США Дональда Трампа в Шотландию несет определенные риски для премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Агентство отмечает, что в ходе переговоров между Трампом и Стармером зачастую обсуждались не только вопросы международной политики, но и личные интересы американского лидера.

Ранее в Британии заявили, что Трамп закончил эпоху глобализации.

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