Bloomberg назвал неожиданные подробности разговора Трампа и Стармера

Президент США Дональд Трамп в своих беседах с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, помимо международных вопросов, также поднимал личные вопросы и волнующие его темы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британских чиновников и осведомленные источники.

«Президент [Дональд Трамп — прим. ред.] высказывает свои соображения о разных личных интересах и больных для него темах», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, Трамп в диалогах со Стармером, в частности, высказывал свое недовольство в отношении ветряных электростанций, находящихся рядом с его полями для гольфа.

Сообщается, что Дональд Трамп планирует посетить Шотландию с частным визитом с 25 по 29 июля. В ходе поездки он намерен побывать в двух своих гольф-клубах и открыть третий. Также ожидается неформальная встреча со Стармером. Несмотря на частный характер визита, для обеспечения общественного порядка и безопасности американского президента будут задействованы тысячи полицейских. Bloomberg также указывает, что «наихудшим сценарием» для Стармера могло бы стать приглашение Трампа сыграть в гольф перед камерами, так как премьер-министр не увлекается этим видом спорта.

До этого Стармер заявил, что торговая война Трампа разрушила прежний миропорядок.

Ранее в Британии заявили, что Трамп закончил эпоху глобализации.