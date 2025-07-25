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Премьера Британии предупредили о риске из-за визита Трампа

Bloomberg: визит Трампа в Шотландию несет риски для Стармера
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Alex Brandon/AP

Поездка президента США Дональда Трампа в Шотландию несет определенные риски для премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, британские власти надеются в ближайшие дни преодолеть возможные трудности и поддержать хорошие отношения между политиками.

«Стармеру приходится балансировать на тонкой грани. Любая возможность, связанная с президентом Трампом, сопряжена с риском», — отметил эксперт по политике и экономике Майкл Мартинс.

Агентство отмечает, что в ходе переговоров между Трампом и Стармером зачастую обсуждались не только вопросы международной политики, но и личные интересы американского лидера. Трамп, среди прочего, выражал Стармеру свое недовольство расположением ветряных электростанций вблизи его гольф-полей на территории Британии.

Дональд Трамп планирует посетить Шотландию с частным визитом с 25 по 29 июля. В ходе поездки он намерен побывать в двух своих гольф-клубах и открыть третий.

Ранее Стармер заявил, что торговая война Трампа разрушила прежний миропорядок.

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