Премьера Британии предупредили о риске из-за визита Трампа

Поездка президента США Дональда Трампа в Шотландию несет определенные риски для премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, британские власти надеются в ближайшие дни преодолеть возможные трудности и поддержать хорошие отношения между политиками.

«Стармеру приходится балансировать на тонкой грани. Любая возможность, связанная с президентом Трампом, сопряжена с риском», — отметил эксперт по политике и экономике Майкл Мартинс.

Агентство отмечает, что в ходе переговоров между Трампом и Стармером зачастую обсуждались не только вопросы международной политики, но и личные интересы американского лидера. Трамп, среди прочего, выражал Стармеру свое недовольство расположением ветряных электростанций вблизи его гольф-полей на территории Британии.

Дональд Трамп планирует посетить Шотландию с частным визитом с 25 по 29 июля. В ходе поездки он намерен побывать в двух своих гольф-клубах и открыть третий.

Ранее Стармер заявил, что торговая война Трампа разрушила прежний миропорядок.