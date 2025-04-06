В Британии заявили, что Трамп закончил эпоху глобализации

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил об окончании эпохи глобализации из-за ввода пошлин администрацией президента США Дональда Трампа. Текст заявления приводит Times.

«Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру», — заявили в офисе Стармера.

В британском правительстве пояснили, что именно такова причина того, что решения Трампа поддерживаются определенной частью населения. Также там отметили, что, по мнению Стармера, начало торговой войны США с миром требует от Лондона более решительных мер по стимулированию экономического роста.

До этого в МИД КНР заявили, что протекционизм Трампа является попыткой помешать глобализации, которая является «неизбежным путем развития человечества».

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава «Роснефти» назвал глобализацию причиной усугубления мирового неравенства.