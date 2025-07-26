Единственным путем для будущего народа Украины является воссоединение с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — сказал он.

Политик обратил внимание, что уже шесть регионов сделали этот выбор. Вместе с тем он выразил убеждение, что это «только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель».

Также Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот преступно сдал суверенитет страны, уничтожил ее экономику. По его словам, на Украине разрушены институты государства, законы не соблюдаются.

«Страны уже нет, половина населения сбежала от преступного режима, массу людей хотят лишать гражданства, запретить голосовать», — отметил политик.

20 июня президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что русские и украинцы являются одним народом. Он подчеркнул, что «в этом смысле вся Украина наша».

Ранее Украина испугалась, что США поддержат вхождение Одессы в состав России.