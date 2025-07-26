На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук считает, что Украина начнет воссоединение с Россией

Медведчук: воссоединение с Россией является единственным путем для Украины
true
true
true
close
Vasily Fedosenko/Reuters

Единственным путем для будущего народа Украины является воссоединение с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Надо обустраивать будущее украинского народа, и путь здесь один — воссоединение с Россией», — сказал он.

Политик обратил внимание, что уже шесть регионов сделали этот выбор. Вместе с тем он выразил убеждение, что это «только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель».

Также Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот преступно сдал суверенитет страны, уничтожил ее экономику. По его словам, на Украине разрушены институты государства, законы не соблюдаются.

«Страны уже нет, половина населения сбежала от преступного режима, массу людей хотят лишать гражданства, запретить голосовать», — отметил политик.

20 июня президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что русские и украинцы являются одним народом. Он подчеркнул, что «в этом смысле вся Украина наша».

Ранее Украина испугалась, что США поддержат вхождение Одессы в состав России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами