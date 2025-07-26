Камбоджа призвала к прекращению огня

Камбоджа во время закрытого заседания Совета безопасности призвала к прекращению огня. Об этом журналистам заявил постпред страны при Организации Объединенных Наций (ООН) Кео Чхеа, передает РИА Новости.

«Камбоджа призвала к немедленному прекращения огня», – сказал он.

При этом члены Совбеза ООН, по словам постпреда, призвали Таиланд и Камбоджу «к максимальной сдержанности и дипломатии».

До этого в МИД Таиланда сообщили, что рассмотрят предложение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима о прекращении огня в конфликте с Камбоджей.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем, и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд согласился на посредничество одной страны в решении конфликта с Камбоджей.