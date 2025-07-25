В Таиланде оценили возможность прекращения огня с Камбоджей

В министерстве иностранных дел Таиланда на странице в соцсети X сообщили, что рассмотрят предложение премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима о прекращении огня в конфликте с Камбоджей.

«Однако следует отметить, что в течение всего дня (25 июля – ред.) камбоджийские силы продолжали неизбирательные удары по территории Таиланда», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, любое прекращение боевых действий должно быть основано на соответствующих условиях на местах. В публикации говорится, что в настоящий момент действия Камбоджи демонстрируют отсутствие доброй воли и продолжают подвергать опасности мирных жителей.

В сообщении подчеркивается, что власти Таиланда будут защищать своих граждан и суверенитет страны.

До этого издание The Nation, ссылаясь на Командование пограничной обороны Чантхабури и Трат, писало, что Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд согласился на посредничество одной страны в решении конфликта с Камбоджей.