Новый законопроект Зеленского может не набрать нужного количества голосов в Раде

FT: украинский законопроект об антикоррупционных органах могут не принять в Раде

Новый законопроект об антикоррупционных органах, внесенный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, может не набрать нужного количества голосов в Верховной раде из-за противодействия правящей партии «Слуга народа». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, около 70 депутатов от правящей партии могут проголосовать против законопроекта, опасаясь последствий от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Таким образом, законопроект может не набрать нужного количества голосов.

Согласно информации газеты, некоторые депутаты рассматривают вариант сложить с себя полномочия, чтобы не принимать участия в голосовании, намеченном на 31 июля.

До этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что Киев может лишиться западной поддержки, а также навлечь на себя гнев Евросоюза, что поставит под угрозу процесс евроинтеграции и может спровоцировать введение санкций. Причиной для этого является борьба украинской власти с НАБУ и САП — антикоррупционными органами, которые в 2015 году были созданы под давлением Запада.

Ранее в Раде сообщили о расколе в офисе Зеленского.