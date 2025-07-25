На Западе объяснили боязнь украинских депутатов голосовать по законопроекту о НАБУ

Украинские депутаты из партии «Слуга народа» боятся голосовать по предложенному президентом Владимиром Зеленским законопроекту об отмене изменений в закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет газета FInancial Times (FT) со ссылкой на источники.

Парламентарии опасаются, что эти ведомства проверят их после того, как они ранее одобрили закон об отмене независимости этих органов.

«Целых 70 депутатов от правящей партии «Слуга народа» продемонстрировали свое беспокойство в связи с мерой, которая отменяет закон, спешно продвинутый в парламенте во вторник,... появился страх возмездия», — отмечается в статье.

При этом некоторые депутаты даже планируют сложить мандаты, лишь бы не принимать участие в голосовании по законопроектам о НАБУ и САП, опасаясь, что антикоррупционные органы потом инициируют в отношении них проверки.

Сегодня Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что Киев может лишиться западной поддержки, а также навлечь на себя гнев Евросоюза, что поставит под угрозу процесс евроинтеграции и может спровоцировать введение санкций. Причиной для этого является борьба украинской власти с НАБУ и САП — антикоррупционными органами, которые в 2015 году были созданы под давлением Запада.

Ранее появились кадры, как в нардепа Безуглую плюнули на акции протеста на Украине.