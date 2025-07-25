Великобритания играет деструктивную роль в украинском конфликте, а Киев является безвольным исполнителем в руках Лондона. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

«Анализ ситуации в очередной раз доказывает главенствующую деструктивную роль Лондона в украинском конфликте и то, что киевский режим — лишь послушный безвольный исполнитель в руках британцев», — сказал политик.

По его словам, Британия имеет большой опыт в организации операций за границей с целью стравливания других стран.

Сегодня Патрушев сказал, что новый германо-британский «договор о дружбе» является документом о военном сотрудничестве и носит антироссийский характер.

До этого Патрушев заявил, что Великобритания стремится сорвать начавшийся переговорный процесс между Россией и США по Украине и убедить Вашингтон продолжить финансовую и военную помощь Киеву. Он отметил, что Лондон хочет внушить администрации президента Соединенных Штатов идею о том, что помощь «киевскому режиму» является единственной возможностью урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Патрушев напомнил Западу о ядерном потенциале российских подводных лодок.